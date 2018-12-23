Necdet Takva, partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Aralık'ta Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıkladığı Necdet Takva, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, seçim çalışmalarını kapsamında ilk olarak AK Parti'nin en büyük emektarları olan teşkilatları ziyaret ederek etti. Teşkilatlar ile bir araya gelip kendisini anlatan Takva, seçim kampanyası boyunca beraber çalışacakları isimlerle istişarelerde bulundu. Takva, adaylığı sonrası Başkale, Gürpınar, Çatak, Gevaş, İpekyolu, Edremit, Tuşba, Özalp, Saray, Muradiye, Çaldıran ve Erciş ilçe teşkilatlarını ziyaret ederek, burada teşkilat mensupları ile bir araya geldi. Gittiği tüm ilçelerde, teşkilat mensuplarına ve partililere “Biz bir aileyiz ve ben de bu ailenin bir mensubuyum” mesajı verdi. Siyaset dışından gelen bir isim olsa da AK Parti ailesiyle çok iyi bir seçim süreci yöneteceklerini belirten Takva, “Biz Van'da bu seçimi kazanacağız. Çok iddialıyız. Ben kazanacağım demiyorum. Biz kazanacağız. Hem büyükşehri hem de tüm ilçeleri alacağız. Çok açık ve net söylüyorum. Bu seçimde hep beraber bir başarı hikayesi yazacağız. Van'ın artık bir hizmet yapacak yönetimle yönetilmesi gerektiğine inanıyorum, başka şansımız yok” dedi.

“Sizden biriyim”

Takva, tüm ilçe teşkilatları ile buluşmasında, Van'da doğup büyüyen ve bu kenti iyi bilen bir isim olduğuna vurgu yaparken, beraber çalışacağı teşkilatları tanıma gayretinde olduğunun altını çizdi. İlçe ziyaretlerinin önemine değinen Takva, “Biz birbirimizi tanırsak, birbirimizi savunabiliriz. Bu programları ondan yapıyoruz. Sizden biriyim, Kürtçe çok iyi biliyorum, okuyorum, konuşuyorum. İngilizce ve Farsçayı da çok iyi biliyorum. Ben Eminpaşa'da büyüyen bir kardeşinizim, bu kentin insanıyım. Biz bu seçimi kazanacağız ve ilçelerimizi Türkiye'nin en yaşanabilir ilçeleri yapacağız. Bütün yoksullukları kaldırmaya yönelik bir politika izleyeceğiz ve kavuşturacağız. Van'ın genç nüfus oranı çok yüksek, hedef kitlemiz gençler ve gençlerimiz işsiz. Bu gençler bizim geleceğimiz. 5 yıl sonra bizim yerimizde olacak. O yüzden bunların elinden tutmak lazım, iş güç sahibi yapmamız gerekiyor. Gençlerin bu enerjisini kalkınmaya, yükselmeye kullanmamız gerekiyor, aksi halde hepimiz kaybederiz ve geleceğimizi kaybederiz” diye konuştu.

“2023'e kadar beraber çalışacağız”

“2023 yılına kadar AK Parti bayrağı altında siyasi projelerimizi beraber yürüteceğiz” diyen Takva, şöyle dedi:

“AK Parti'ye gönül vermeleri destek olmalarını isterken size bir kaç soru soracaklardır. ‘Sizin adayınız kim, bizim için neler yapabilir?' diyecekler. Bundan dolayı bu tanışma toplantıları çok önemli. Buna ihtiyaç var. İnsan bilmediği şeyden korkar ya da bilmediği kişiyi savunamaz. Bilmediği bir konuda fikir sahibi olamaz. O yüzden beni tanımanız gerekiyor. Biz 2023 yılına kadar beraberiz. 2023 yılına kadar AK Parti bayrağı altında siyasi projelerimizi beraber yürüteceğiz. İşbirliği ve güç birliği yaparak ve sıklıkla ilçelerimizi ziyaret ederek bu süreci beraber yöneteceğiz. Tüm her yere gideceğiz.”

“Emrinde çalıştığım insanlar beni başkan yaptı”

Takva, Özalp ve Saray ziyaretinde, Van TSO'daki ekip başarısına ve o sürece dair bazı anılarını paylaşarak, “Biz insanlara neden burada olmaları gerektiğini, niye hizmet edilmesi gerektiğini doğru anlatmamız gerekiyor. 2013 yılında oda seçimleri oldu, ben de istifa ettim. 8 yıl boyunca hizmet ettiğim, onların emrinde çalıştığım kişilere gidip dedim ki ben size iyi bir başkan olabilirim. İnsanlar bana o yolu açtılar. Dediler ki ‘sen iyi hizmet ettin sana güveniyoruz.' Bana oy verdiler. Bu bizim toplumda sık görülen bir şey değil. Yıllarca emrinde çalıştığım adama ben seni yönetmek istiyorum diyorsunuz. Benim de tam böyle oldu. İnsanlar bana güvendiler. Eğer siz iyi hizmet ederseniz, doğru hizmet ederseniz, insanlar size bu şansı veriyor. 2018 yılında tekrar esnaf ve tüccarımız bize teveccüh gösterdiler. Bundan 15 gün öncesine kadar hayatımda hiçbir siyasi partiye üye olmadım, şimdi benim ihanet ettiğim şeklinde söylemler geliştiriyorlar. Ben bir yerden gelmedim, hep ortadaydım. Bütün gayem temsil ettiğim insanların hak ve menfaatlerini korumaktı. Hiçbir zaman siyasi partilerle illegal yapılarla bağım olmadı” ifadelerini kullandı.

“16 yıldır iktidar olan parti, halktan rahatlıkla oy istemeli”

Gürpınar ilçesinde ise, AK Parti'nin bu yerel seçimlerde Van'ı kazanması hususuna vurgu yapan Takva, “Bütün siyasi partilerin amacı iktidar olmaktır. Van ve Gürpınar'da da bu gayelerle hareket eden halkımıza faydalı işler yapabilecek başka bir parti ve anlayış yoktur. İşi salt derin ideolojik söylemlerin ötesinde bunları halkın değerlendirmesi lazım. Bir beklenti içinde olması lazım bizim hiçbir ayrım yapmadan siyaset yapıyoruz. 16 yıldır devleti yöneten ve kalkındıran bir partinin yerel seçimlere giderken çok rahat bir şekilde oy istemesi lazım. 16 yıllık bir iktidar deneyimi var, bu bir tecrübedir. Bu sebeple AK Parti, dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir. Aynı zamanda Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşudur. Hem üye sayısı itibariye hem devlet yönetim tecrübesi yönüyle öyledir. Bunları asla gözden kaçırmamamız gerekiyor” dedi.

“Siyaset yapmamızı engelleyen bir şey yok”

Takva, Gevaş'ta teşkilat mensupları ile yönetim modeli üzerine konuşurken, bu noktada AK Parti'de siyaset yapma sürecine dahil olması konusunda konuştu. Takva, “Ben siyaset bilimi okudum. Bu yüzden siyasetin gücüne inanan bir insanım. Devletin gücüne inanan bir insanım. Çünkü her milletin bir devleti var. Dolayısıyla siyaset aynı zamanda devlet içindeki sorunları çözen bir mekanizmadır. Bizim bütün hayatımız evdeki eşimizle çocuklarımızla olan ilişkilerimiz, hep bir siyasal anlayıştan ibarettir. Fakat bazı siyasetçiler bu önemli kurumu tahrip ediyor, insanlara hizmet gayesinden uzaklaşıyorlar. Biz böyle olmamalıyız. AK Parti çatısı altında bu ülkenin birlik ve beraberliği altında bizim siyaset yapmamızı engelleyen bir şey yok. Siyasi partiler aynı zamanda sivil toplum örgütleridir ve demokrasi bunu gerektirir” şeklinde konuştu.