Necdet Takva: “Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü ilimize avantaj sağlayacak”

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğünün Van'da kurulmasına ilişkin kararın 17 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandığını hatırlatarak, “Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü, hayvancılık potansiyeli bakımından şehrimize önemli bir avantaj sağlayacak” dedi.

Açıklamalarda bulunan Necdet Takva, ülkemize giriş ve çıkışı olacak canlı hayvan, hayvansal ürünler ile ilgili bütün iş ve işlemlerin artık Van Veteriner Sınır Noktası Müdürlüğünde yapılacağını söyledi. Bu sektörde faaliyet gösterenlerin başka bir sınır kapısına gitmek zorunda kalmayacaklarını ifade eden Takva, Kapıköy'de kurulacak Veteriner Sınır Kontrol Müdürlüğünün aynı zamanda görev ve sorumluluğu gereği hayvansal ürünlerin kalite ve sağlık yönünden kontrollerini yaparak insan sağlığını da koruyacağını belirtti. Takva, bu kararın Van ile birlikte bölgenin ithalat ve ihracat faaliyetlerini geliştireceğini kaydederek, ivedi olarak Van Kapıköy Gümrük Kapısının 24 saat hizmet verecek şekilde altyapısının oluşturulması ve tam donanımlı ihtisas gümrüğü olması yönünde adımların atılması gerektiğini söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, Van Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü kararının ülkemize ve Van'a hayırlı olmasını ifade ederek, başta Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli olmak üzere Bakan Yardımcımıza, Van milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirtti.