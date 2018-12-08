Necdet Takva'dan Vanlılar Vakfına ziyaret

Ankara'da temaslarını sürdüren AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, Vanlılar Vakfında düzenlenen kahvaltıda Vanlılarla bir araya geldi. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun da katıldığı kahvaltıda süreç ilgili değerlendirilmeler yapıldı.

Ziyarette Servet Yenitürk, Hikmet Kandemir, Bülent Cankurtaran, Haluk Rızvanoğlu, Engin Leventoğlu, Ümit Orhan, Kurtuluş Akay, İsmail Say, Bülent Erdinç, Mehmet Babur, Şanlı Türkoğlu, Bayrak Durak, İsmail Gilge, Şaban Gültepe, Yavuz Karaman, Emin Babur, Faruk Altaylı, Yılmaz Yıldız ve bazı Vanlılar da hazır bulundu.