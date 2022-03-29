Nesli tehdit altında olan kara akbaba Van'da şifa buldu

Van'da polis memurları tarafından kurtarılan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan yaralı kara akbaba, tedavisinin ardından özgürlüğe kanat çırpacağı günü bekliyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbaba, yaralı bir şekilde Van'ın Gürpınar ilçesindeki polis merkezine kondu. Polis memurları tarafından yaralı olarak kurtarılan kara akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Kara akbaba daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilerek tedavisine başlandı. Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan akbaba, ayağındaki yara ve beslenme sorunu giderilerek sağlığına kavuştu. Akbaba, uygun zamanda doğal yaşam alanına salınacak.

“Bu sezon iki kara akbaba getirildi”

İHA muhabirine konuşan Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, merkez olarak Van Gölü Havzası'ndaki tüm yaban hayvanlarıyla ilgilendiklerini belirtti. Kış sezonu boyunca çeşitli türden yaralı yaban hayvanın merkeze getirilerek tedavi edildiğini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Bu sezon iki kara akbaba getirildi. Hakkari'den gelen kara akbabanın tedavisini yaparak doğaya saldık. İkinci kara akbaba ise Gürpınar polis merkezine yaralı olarak konmuş. Doğu koruma tarafından alınan akbaba bize getirildi. Ayağında kesik yarası ve bazı beslenme problemleri vardı. Tedavileri tamamlandı. Uygun bir zamanda doğaya salacağız” dedi.

Baharda gelecek yaralı yaban hayvanları için gerekli hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Aslan, hasta türüne göre bu hayvanları doğaya kazandırmak amacıyla çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.