Nevin İnce: "En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemi en iyi şekilde temsil etmek"

2021 yılında 400 metrede Türkiye rekoru kıran İnce, hedefinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.

İstanbul'da 7 Şubat 2021 tarihinde Türkiye Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kıran Nevin İnce, Türk sporunda ilk kez ismini duyurdu. Türkiye rekorunun ardından düzenlenen son yarışlarda büyük dereceler elde eden milli sporcu İnce, ilk kez uluslararası yarışta başarı elde etti. 2-3 Şubat 2022 tarihlerinde U20 Türkiye Salon Şampiyonasında 400 metrede şampiyon olan İnce, bu yarışta Balkan Şampiyonası'na katılma şansı elde etti. Milli atlet İnce, 12-13 Şubat 2022 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen U20 Balkan Şampiyonası'nda 400 metrede şampiyon olarak göğüsleri kabarttı.

Milli atlet, 15 gün arayla yine İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler Salon Şampiyonası'nda, kendinden büyüklerle yarıştığı yarışmada tekrar Türkiye şampiyonu oldu. Nevin İnce, son yarışında elde ettiği başarıyla Balkan Büyükler Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.

"Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim”

İHA muhabirine konuşan milli atlet Nevin İnce, yarıştığı son yarışlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirtti. Elde ettiği dereceleri anlatan İnce, "2-3 Şubat tarihlerinde U20 Türkiye Salon Şampiyonası'nda 400 metrede şampiyon oldum ve milli takıma seçildim. 12-13 Şubat 2022 tarihinde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da U20 Balkan Şampiyonasında 400 metrede Balkan şampiyonu oldum. Daha sonra 15 gün arayla Büyükler Türkiye Salon Şampiyonası'nda 400 metrede kendimden büyüklerle yarıştığım yarışta şampiyon oldum. Önümüzdeki hafta yine Büyükler Balkan Şampiyonası'nda 400 metrede koşarak ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim" dedi.

"En büyük hedefim olimpiyatlar"

Okullarındaki seçmelerde antrenörler tarafından 4 yıl önce yeteneğinin fark edildiğini hatırlatan İnce, "İlk olarak 2019 yılında kendi branşımda Türkiye'de söz sahibi oldum. Ayrıca 2020 yılında Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer oldum. Bu dereceleri yapmamda en büyük katkısı olan antrenörlerime teşekkür ederim. Bu yaz aylarında yapılaması planlanan Dünya Salon Şampiyonası'nda ise ülkemi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyorum. En büyük hedefim ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda en iyi şekilde ülkemi temsil etmeyi amaçlıyorum" diye konuştu.

2017 yılında okulda yaptıkları bir tarama sonucunda Nevin İnce'yi keşfettiklerini anımsatan Atletizm Antrenörü Münür Akkoyun ise, İnce'nin büyük derecelere imza attığını söyledi. Akkoyun, "Bu zorlu süreçte her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç başta olmak üzere Van Büyükşehir Spor Kulübü ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür ederim" şeklinde konuştu.