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Nikah kıyıp Suriye sınırına göreve gittiler

Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görevli olan ve yeni nikah kıyan çift, balayı yerine gönüllü olarak Suriye sınırına göreve gitti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'na sağlık desteği vermek amacıyla Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinden (UMKE) 1 doktor ve 5 sağlık personeli bugün dualarla uğurlandı. Suriye sınırında görev yapacak olan ekibin arasında yer alan Dilek Atalar Özgür ve Sinan Özgür çiftinin ise Ekim ayında nikah masasına oturduğu, daha balayına gidemeden sınırda gönüllü olarak göreve gittikleri öğrenildi. Genç çift, herkesten büyük takdir topladı. Sınırda 15 günlük görevin ardından genç çift tekrar görev yerleri Van'a dönecek.

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