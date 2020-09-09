Nikahlarına 2 gün kala virüse yakalanan doktorlar yaşadıklarını anlattı

Van'ın Başkale ilçesinde nikahlarına 2 gün kala yakalandıkları korona virüsü yendikten sonra hayatlarını birleştiren diş hekimi Dilek Didem ve acil servis doktoru Ramazan Sinsiner, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen şifa arayan hastalarını tedavi etmeye devam ediyor.

İnsanların sağlığına kavuşması için kendi önceliklerini erteleyen, günlerce evlerine gitmeyerek her türlü fedakarlığı ortaya koyan sağlık çalışanları, korona virüsünün görüldüğü ilk günden bu yana sağlık hizmetlerinin kesintisiz verilmesi için çaba gösteriyor. Başkale ilçesinde de ilk günden bu yana fedakarca çalışan Dilek Didem Kaplan ve Ramazan Sinsiner'e hastanede görev yaptıkları sırada korona virüsü tanısı konuldu. Temmuz ayında hayatlarını birleştirmeye hazırlanan çift, nikah tarihinden 2 gün önce yapılan testin sonucunun "pozitif" çıkması üzerine en mutlu günlerini ertelemek zorunda kaldı. Gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlanan çift, 26 günlük karantina ve izolasyon sürecinde psikolojik açıdan da büyük çöküntü yaşadı. Zorlu sürecin ardından sağlıklarına kavuşan ve erteledikleri nikahı 20 Ağustos'ta kıyarak hayatlarını birleştiren Sinsiner çifti, hastalık sürecinde yaşadıklarını unutamıyor.

“Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık”

Doktor Ramazan Sinsiner, hastanedeki personelde korona virüs tespit edilmesi üzerine yapılan sağlık taramasında testinin "pozitif" çıktığını söyledi. Bunun üzerine gerekli kontrollerin ardından ilaç tedavisine başlandığını ve evde kendilerini izole ettiklerini belirten Sinsiner, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Sağlık açısından çok büyük sıkıntılar yaşamadım. Psikolojik açıdan çok yıprandım. 26 gün boyunca evden çıkmadan yaşamak zorunda kaldık. Bu süreçte eşimle birbirimize destek olmaya çalıştık. Nikah günümüze 2 gün kala böyle bir haber aldık. Çok üzüldük ve ertelemek zorunda kaldık. Sürecin tamamlanmasıyla hem işimizin başına geçtik hem de nikahımızı kıydık. Çok zor bir süreç atlattık. Hastalarımızdan ricamız, bizim yaşadıklarımızı yaşamamaları için tedbirlere uymalarıdır. Maskeleri çene altında, dirseğe, kafasına takan insanlar görüyoruz. Maskeyi takmazsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilir, başka maskeler takmak zorunda kalabilirsiniz. Ailenize, yakınlarınıza bulaşmadan önlemlerinizi alın.”

“Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir”

Diş hekimi Dilek Didem Sinsiner ise çok zor bir süreç atlattıklarını belirterek, "Evde karantinada kaldığımız süreçte markete gitmenin, yürüyüş yapmanın büyük bir lüks olduğunun farkına vardık. Ateş ve öksürük nedeniyle zorlandım. İlaçlarla ayakta durmaya çalıştım. Eşimle birbirimize destek olarak süreci en az hasarla atlatmak için çaba gösterdik. Nikâh gününü daha önce almıştık ancak karantina başlayınca iptal oldu. Karantina biter bitmez tekrar tarih alarak evlendik. Bu hastalıkta önlem almak çok önemli. İnsanların hastanede bile maske takmadığını görüyoruz ama bunlar insan hayatını ilgilendiriyor. Bazı insanlar kolay atlatabiliyor ancak onların bulaştırdığı insanlar hayatını kaybedebilir. Bunun sorumluluğunu almak kolay değil" diye konuştu.