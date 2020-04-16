Nisan ayında 4 metreyi bulan karla mücadele

Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayına rağmen kapanan yolda 4 metreyi bulan kar yığınları temizlendi.

Bu yıl kış mevsiminin en sert ve uzun sürdüğü illerden biri olan Van'da karla mücadele ekipleri, baharda da çalışmalarına devam ediyor. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Başkale Şefliği ekipleri, kapalı olan yerleşim yerlerinin yolunu tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Başkale ilçesinin Yukarı Dallı Mahallesi'ne bağlı Doyum mezrasının kardan kapanan yolu, nisan ayı olmasına rağmen karla mücadele ekiplerince güçlükle açıldı. Yer yer 4 metreyi bulan ve iş makinesinin boyunu aşan kar kütleleri temizlenerek yol yeniden ulaşıma açıldı.