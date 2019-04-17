Nisan ayında kar esareti

Van'ın Başkale ilçesinde gece başlayan ve yarım metreyi bulan kar yağışı, gündüz sele neden oldu.

Başkale ilçesinde nisan ayının ortasında etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Gece saat 01.00 sıralarında lapa lapa yağan kar, ilçe merkezinde yarım metreyi buldu. Sabah öğle saatlerine doğru güneşin yüzünü göstermesiyle erimeye başlayan kar, sele neden oldu. İlçede elektrik ve internet bağlantısı kesilirken, belediye ekipleri de olası bir duruma karşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.