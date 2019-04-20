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Nisan ayında kar Van'ı beyaza bürüdü

Van’da dün geceden bu yana etkili olan ve sabah saatlerinde de belli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Van'da dün geceden bu yana etkili olan ve sabah saatlerinde de belli aralıklarla devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Kentte geceden bu yana etkili olan kar yağışı sabah saatlerine kadar devam etti. Nisan ayında etkili olan kar sürprizi şehrin tamamını beyaza büründü. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde ise, kar şeklinde olmasının beklendiği belirtildi.


Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar ise, şaşkınlık yaşarken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri ile Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü kar küreme ve temizleme çalışması başlattı.

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