İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nisan ayında kar yağışı

Van’ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.

Van'ın Başkale ilçesinde nisan ayında etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü.


Başkale'de Nisan ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bir süredir mevsim normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Çatılarda ve araçların üzerinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Nisan ayında kar yağışıyla karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, esnaf ise iş yerlerinin önünü temizledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.