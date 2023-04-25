İhlas Haber Ajansı

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Nisan ayında Van-Bahçesaray yolunda karla mücadele

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi’nde dün etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, bugün bölgede yol açma çalışmaları yapıldı.

Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde dün etkili olan kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar yaşanırken, bugün bölgede yol açma çalışmaları yapıldı.


Havaların ısınmasıyla batı ve güney bölgelerde vatandaşlar denize girerken, Van-Bahçesaray karayolunda kar yolu kapattı. Şehir merkezinde iki günden bu yana yağmur yağarken yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek geçidi olan 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde ulaşımda aksamalar yaşandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bugün bölgeye giderek çalışma yaptı.

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