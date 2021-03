Obezite merkezi sayesinde verdikleri kilolarla geleceğe güvenle bakıyorlar

Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olanların kabul edildiği merkezde, yapılan testlerin ardından tedavisine başlanan hastalar, psikolog, fizyoterapist, dahiliye, kardiyoloji ve diyetisyenlerle görüşerek haftalık fiziksel aktivitelerini, yediklerini ve duygu durumlarını anlatıp sağlıklı bir şekilde kilo veriyor. Bu kapsamda Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve yıllardır kilo sorunu yaşayan ebe Elife Saraç, mide küçültme ameliyatıyla 3 ayda 35 kilo, Belgin Timuçin ise 15 günde 10, toplamda 17 kilo vererek geleceğe daha güvenle bakıyor.

"İnsanlar daha çok, fazla yemek yemekten hastalanıyor"

Obezitenin bazı salgın hastalıklardan daha tehlikeli olduğunu söyleyen SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, “Van Eğitim ve araştırma hastanesi olarak obezite ile mücadelede Sağlık Bakanlığımızın ön gördüğü çerçevede mücadele ediyoruz. Obezite ile mücadele de şimdiye kadar 120 hasta üye oldu. Bakanlığımızın ön gördüğü obezite ile mücadele modüllerine devam ediyoruz. 120 hasta içerisinde vücut kitle endeksi 40 ve üzeri olan 10 hastamıza tüp mide ameliyatı yaptık. Bununla birlikte uygun hastalarımıza mide balonu da uyguluyoruz. Yeme psikolojisi ve obezitenin önemli bir parametresi psikolojiktir. Bir psikoloğumuz bulunmakta hastalarımıza bu anlamda destek oluyor. Obeziteyi gündem de tutmak istiyoruz bu ciddi bir tehlike, eskiden insanlar salgın ve hastalıklardan vefat ediyordu. Günümüzde ise Dünya Sağlık Örgütünün de belirttiği gibi insanlar daha çok fazla yemek yemekten hastalanıyor. Batı da obezite oranı yüzde 40, ülkemizde ise bu oran yüzde 30 civarında. Bu anlamda Sağlık Bakanlığımızın yaptığı anlamlı bir çalışma var. Van'ın içinde olduğu bölge obezite açısından yüzde 29 seyrediyor. Bu yüksek bir oran. Van'da da obezite ile mücadele etmek önemli hale geliyor. Obezite bir çeşit hastalık, birçok hastalığın da nedeni, bu kapsamda obezite ile mücadelemiz aralıksız devam edecek” dedi.

"3 ayda 35 kilo verdim"

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan ve yıllardır kilo sorunu yaşayan ebe Elife Saraç, mide küçültme ameliyatıyla 3 ayda 35 kilo verdi. Saraç, “İlk başladığımızda 15 günlük bir diyet süreci yaşadım. Ameliyat öncesinde sağlıklı beslenmeyi, diyet sürecine adapte olup olamayacağımızı görmek amacıyla bir diyet süreci uygulandı. 15 gün sonrasında kilo verdiğimi görünce tüp mide ameliyatı yapıldı. Tüp mide ameliyatı üzerinden 3 ay geçti ve bu süreç içinde 35 kilo verdim. Cerarahi operasyonların tümüyle ilgili bir korum vardı. Sabahattin beyle tanıştığımda kafamda ki soru işaretleri silindi. Gönlüm ferah bir şekilde ameliyata girdim ardından hiçbir sıkıntı yaşamadan hayatıma devam ettim” diye konuştu.

"En önemli şey sağlık"

48 günde 17 kilo verdiğini ifade eden Belgin Timaçin (29) ise, “48 gün önce obezite merkezine başvurdum. Bir aylık diyet sürecim oldu. 15 gün önce de ameliyat oldum. Bu süreç içinde 17 kilo verdim. Biraz zorlandığım noktalar oldu tabii ki ama her şey yolunda gitti. Bir sıkıntı olmadı ameliyatımda başarılı geçti. Ameliyattan sonra ki hastane sürecimde sıkıntısız bir şekilde geçti. Şu an sıvı besleniyorum. Her şey yolunda. Beslenme alışkanlığım değişse de alışmaya başladım. En önemli şey sağlık. Eğer olabiliyorsa niyet ve sporla daha iyi kilo verilebilir, ama cerrahi işlemden de korkmasın. Vatandaşlarımız, çok korkulacak, endişe edilecek, bir şey değil ameliyat. Kilolarıyla sorun yaşayan tüm insanlarımızı da imkan varsa ameliyat olmalarını öneriyorum” şeklinde konuştu.