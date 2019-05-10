Oda başkanlarından Başhekim Çelik'e ziyaret

Dr. Sebahattin Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

İsa Berge, beraberindeki VAN ESOB Başkanvekili ve Erciş Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, Van Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdal Toktamış, Van Kahveciler ve Kıraathaneciler Odası Başkanı Niyazi Budak, Van Terziler, Konfeksiyoncular, Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman, Van Demirciler, Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın ve Erciş Bakkallar ve Lokantacılar Odası Başkanı Cabir Görmüş ile Başhekim Çelik'i ziyaret etti. Ziyareti değerlendiren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, “En büyük sorunumuz hekim tutamıyoruz. Burada hekimlerimizi tutmanın birkaç yolu var. Hekimlerimize değer verelim ve onları mutlu kılmanın yollarını arayalım. Örneğin esnafımızın hekimimize sempati göstermesi bile yeter. Burası bizim hastanemiz ve devletimiz buraya büyük bir masrafla ciddi bir yatırım yapmış. Maalesef 8 yıldır tam kapasite ile çok verimli kullanamadık. Benden önceki başhekim arkadaşlarım çok iyi niyetli ve gerçekten iyi işler yaptılar. Çalıştığımız coğrafyamızın farklı sosyolojik gerçekler nedeniyle burada hizmet vermek diğer yerlere göre daha zor. Toplum, hastane, hekimler, sağlık çalışanları ve idareciler hepimizin kolektif hareket etmesi lazım. Kolektif hareket edersek hastanemizden daha fazla faydalanacağımızı düşünüyorum. Tüm başkanlarıma destek ziyaretleri nedeniyle çok teşekkür ediyorum ve bundan sonra da desteğinizi beklerim” dedi.

“Hocamız marifetli bir hekim”

Marifet iltifata tabiidir sözünü hatırlatan VAN ESOB Başkanı İsa Berge ise, “Hocamız gerçekten marifetli bir hekimlik sergiledi. Daha önce de bu hastanede çalıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde doçentlik unvanıyla Van'ımıza hizmet etti. Van'ın evladı olan hocamıza, esnaf ve sanatkarımız adına biz de çok teşekkür ediyoruz. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van'ın hatta bölgenin sağlık yükünü kaldıran bir kuruluştur. Böyle büyük bir kompleksi ayakta tutabilme çabasıyla geldi. Bugüne kadar çok az Vanlı hemşehrimiz burada başhekimlik yaptı. İl dışında büyük imkanları olmasına rağmen her şeyi bir tarafa bırakarak, buradaki vatandaşlara ve Vanlılara hizmet etmeyi seçmiştir. Hocamızın gösterdiği büyük fedakarlığın bilincindeyiz. Vicdanı ortaya koymak ayrı bir şeydir” diye konuştu.

“Hekimleri Van'da tutma çalışmalarına destek vereceğiz”

Van'ın sağlık sektöründe bölgenin pilot ili olduğunu vurgulayan Berge, “Çalışma yükü ağır olması nedeniyle hekimlerimiz burada uzun süre kalamıyor. Hekimlerin Van'da kalabilmesi için bizler de gereken özveriyi göstereceğiz. Esnaf ve sanatkarlar olarak toplumsal bilinçlendirme çalışmalarının sesi olacağız. Yapılacak iyileştirme projelerine katkı sunmak için özel bir çaba içerisinde olacağız. Başta Başhekimimiz Doç. Dr. Sebahattin Çelik olmak üzere hekimlerimize ve tüm personele başarılar diliyorum ve Vanlı hemşehrilerim adına, esnaf ve sanatkarlarım adına çok teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle çok güzel işler yapacağına inanıyorum. Sebahattin Hocam görev yaptığı günden bu yana ulaşılabilir bir hekim oldu. Çevre illerden arayan vatandaşlara telefonda bile yardımcı oldu ve psikolojik destek sağladı” ifadelerini kullandı.