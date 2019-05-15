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Öğrenci ve öğretmenlerden müzikli mesaj

Van’ın Erciş ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi ve öğretmen, gençleri kahve köşelerinden uzaklaştırmak için sokakta müzik etkinliği yaptılar.

Van'ın Erciş ilçesinde bir grup üniversite öğrencisi ve öğretmen, gençleri kahve köşelerinden uzaklaştırmak için sokakta müzik etkinliği yaptılar.


15 Temmuz Demokrasi Parkında bir araya gelen öğrenci ve öğretmenler; kahvehanelerde okey masalarında zaman geçiren gençleri kötü alışkanlıklarından alıkoymak için müzik etkinliği düzenlediler. Dicle Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencisi Serhat Geçer, amaçlarını gençleri kahvehanelerden okey masalarından ve kötü alışkanlıklardan alıkoymak olduğunu belirterek, “Bu düşünceyle öğretmenler, öğrenciler hep birlikte müzik aletlerimizi alıp sokağa indik. Amacımız birçok dilde ülkemizin dört bir köşesinden müzikle Ramazan kültürünü ilçemizde de yaşatmaktır. Bu etkinlik sanırım Erciş'te ilk kez yapılıyor. Ülkemizin birçok kültürünü okuduğumuz türkülerle yaşatmaya çalışmaktayız” dedi.

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