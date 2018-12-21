Öğrenci velisinden okul müdürüne darp

Eğitim Bir-Sen Van Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, Özalp ilçesi Yünkuşak Ortaokulu Müdürü Durmuş Şahinoğlu'nun bir öğrencinin amcası tarafından darp edilmesine tepki göstererek, “Geleceğimizi hedef alan şiddeti lanetliyor, yetkilileri tedbir almaya davet ediyoruz” dedi.

Açıklamalarda bulunan Mehmet Ali Uca, Yünkuşak Ortaokulu Müdürü Durmuş Şahinoğlu'nun odasında, taşımalı sistemle gelen öğrencilerden birinin amcası tarafından darp edildiğini söyledi. Okul müdürüne geçmiş olsun dileklerinde bulunduğunu ifade eden Uca, “Sebebi ne olursa olsun, bir eğitimciye hakaret edilmesi, onun darp edilmesi şiddetin vardığı noktanın en açık göstergesidir. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz. Bu saldırılar geleceğimizi karartmakta, eğitim camiasını tedirgin etmekte, birçok mağduriyete neden olmaktadır. Eğitimcilere yönelik her saldırı, aklımızı körleştirmekte, ruhumuzu karartmakta, benliğimizi esir almakta, irfanımızı yok etmektedir. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize, yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, telin ediyoruz. Giderek artış gösteren, bazısı ağır yaralama bazısı da cinayetle neticelenen bu saldırılar karşısında öğretmenlerimiz kendilerini savunmasız hissetmekte, yetkililerden caydırıcı tedbirler, mesleğin itibarını artıracak politikalar beklemektedir. Ancak maalesef eğitimcilere yapılan bu saldırılar yetkililerce yeterince gündem oluşturulmamakta ve sessiz kalınmaktadır. Eğitim-Bir-Sen Van Şubesi olarak, saldırılar sonucu hayatını kaybeden bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet, saldırıya uğrayan bütün eğitim çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; şiddete başvuranları kınıyor, yetkilileri gereken tedbirleri ivedilikle almaya ve kamuoyunu daha duyarlı davranmaya çağırıyoruz. Çünkü saldırıya uğrayan, öldürülen bizim geleceğimizdir” dedi.