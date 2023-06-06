Öğrenciler katı atık entegre tesisini gezdi

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte öğrencilere yönelik çevre konulu farkındalık gezisi gerçekleştirdi. Okullardan alınan öğrenciler, Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında faaliyete giren ‘Katı Atık Entegre Tesisi' ziyaret etti. Katı atık merkezini çevre mühendisleri ve öğretmenleri eşliğinde gezen öğrenciler, son teknoloji cihazları inceleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi edindiler. Daha sonra Edremit Belediyesine ait katı atık toplama merkezine giden öğrenciler, burada çöplerin toplanma ve geri dönüşüme kazandırma aşamalarını takip etti.

Tesisleri büyük bir ilgiyle inceleyen öğrencilere ekolojik projelerin önemi ve dünyaya olan etkisi çevre mühendisleri tarafından anlatıldı.