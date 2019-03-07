Öğrenciler kitapçık sayesinde Van'ı tanıyacak

Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü; öğrencilerin Van'ı tanıması ve değerleri hakkında bilgi sahibi olması amacıyla “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” ile ilgili kitapçık hazırlanacak.

Van İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi başkanlığında Van'ı tanıtmak amacıyla her türlü eğitim kademesinden öğretmenler ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminin katılımıyla oluşturulan komisyon ilk toplantısını yaptı. Van'da hayata geçirilecek “Okul Dışı Öğrenme Ortamı” çalışması ile öğrencilerin yaşadığı kenti tanıması, bilgi sahibi olması, tarihini, kültürünü bilmesini sağlayacak çalışma start aldı.

Toplantıda; Van'ın tarihi, turistik değerleri ile üniversite, teknoparklar, bilim ve sanat merkezi, kütüphane, müze gibi Van'ın tanıtıcı unsurlarıyla ilgili öğrencilere tanıtıcı mahiyette bilgi veren ve aynı zamanda kazanımların da eklendiği kitapçıkların oluşturulacağı belirtilirken, böylelikle öğrenciler yaşadığı kenti tanıma fırsatı bulmuş olacak.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Burhanettin Elçi, öğrencilerin Van'ı tanıması için yapılacak çalışmanın önemli olduğunu söyleyerek, “Birçok öğrenci yaşadığı yer hakkında fazla bilgi sahibi olamıyor. İmkansızlıktan dolayı yaşadığı şehri dolaşmayan yüzlerce öğrenci var. Bizlerde Van'ı gezme fırsatı bulamayan, Van hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan öğrencilerin bu eksikliğini gidermek için böyle bir çalışma başlattık. Öğrencilerimizin en azından yaşadığı yer hakkında bu kitapçık sayesinde bilgi sahibi olmasını istedik. Geniş katılımlı bir çalışma yapacağız. Böylelikle güzel bir eser ortaya çıkararak Van'ın tanıtımına katkı sunmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz bu çalışma ile yaşadıkları kenti daha iyi tanıma fırsatı bulacak. Hazırlanacak kitapçıkta Van'ın değerlerinin bilinirliği de artacak” dedi.