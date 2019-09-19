Öğrencilerden işaret diliyle ‘Şehitler Ölmez' şarkısı

Van'ın Erciş ilçesinde İlköğretim Haftası nedeniyle öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri ‘Şehitler Ölmez' şarkısı', davetlileri duygulandırdı.

İlçeye 45 kilometre uzaklıkta bulunan Karlıyayla Ortaokulunda düzenlenen törene Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mehmet Demir, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile okul müdürleri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Hafta nedeniyle açılış konuşmasını yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, ilçede 55 bin öğrenciyle eğitim öğretime sorunsuz başladıklarını belirtti.

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu da, eğitimin önemine değinerek, “Bugün çok güzel, çok anlamlı bir programda bir araya geldik. Karlıyayla Ortaokulundayız. Bu okulumuz çok kıymetli ve çok değerli bir okul. Erciş merkeze bu kadar uzaklıktaki bir okulun göstermiş olduğu yüksek performans, yapmış oldukları eğitim çalışmaları bizi ziyadesiyle mutlu etti. Bir ve beraber olmamız gerekiyor. Erciş'te öğrencilerimizin anne ve babalarının daha fazla desteğini istiyoruz. Ben eminim ki evlatlarımızın bugün sunmuş oldukları gösteri ve ne kadar başarılı olduklarını doğru şekilde yetiştirildiklerini, memlekete çok ciddi hizmetler yapacaklarını gördüm. Bu vesile ile 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diler, başta okul müdürümüz olmak üzere emeği geçenleri yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri ‘Şehitler Ölmez' şarkısı davetlileri duygulandırdı. Şiirlerin okunması ve diğer etkinliklerin ardından Kaymakam Mehmetbeyoğlu sınıfları gezerek öğrencilerle bir süre sohbet etti. Öğretmenlerle de bir toplantı gerçekleştiren Mehmetbeyoğlu, daha sonra okuldan ayrılarak ilçe merkezine döndü.