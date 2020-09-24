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Öğrencilerden Kaymakam Kayabaşı'na ziyaret

Van’ın Gürpınar ilçesindeki bir grup öğrenci, Kaymakam Fatih Kayabaşı’nı makamında ziyaret etti.

Van'ın Gürpınar ilçesindeki bir grup öğrenci, Kaymakam Fatih Kayabaşı'nı makamında ziyaret etti.


Yedisalkım Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri, kaymakamlık mesleği ve mülki idare hakkında Kaymakam Fatih Kayabaşı'ndan bilgi aldı. Ziyarette Kaymakam Kayabaşı, mesleği hakkında bilgi verdi. Öğrencilere eğitimlerine önem vermeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kaybetmemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Kaymakam Kayabaşı, geleceğin teminatı çocuklara derslerinde başarılar dileyerek ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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