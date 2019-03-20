Öğrencilerden Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Türkiye'deki tüm bölge yetkililerinin hazır bulunduğu video konferans brifingine katılan öğrenciler, rasat parkını ve çalışmaları yakından görerek atmosferin gözlenmesi hakkında geniş bilgi aldılar. Coğrafya Öğretmeni Nurcan Alçiçek, Bölge Müdürü Mehmet Elkatmış'a duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürü Elkatmış ise, teknik ekiplerinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında Van, Muş, Bitlis ve Hakkari il merkezi ile 17 ilçe ve 68 okulda 10 bin 800 öğrenciye Meteoroloji ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün faaliyetleri hakkında tanıtım yapıldığını söyledi.