Öğrencilerden Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ziyareti

Van'ın merkez Tuşba Belediyesi tarafından açılan Sürekli Eğitim Merkezi ile üniversite hayallerine kavuşan öğrenciler, Belediye Başkanı Salih Akman'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Eğitime verdiği önemden dolayı her kesimden takdir gören Başkan Akman, bu kez de üniversite hayallerine kavuşan öğrencilerin sevinçlerine ortak oldu. Tuşba Toplum Yaşam Merkezi bünyesindeki Sürekli Eğitim Merkezi'nde ücretsiz olarak açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kursuna katılarak üniversite sınavında başarılı olan öğrenciler, Başkan Akman'ı makamında ziyaret ettiler.

Çeşitli üniversitelerin, diş hekimliği, sosyoloji, ağız ve diş sağlığı, paramedik, grafik sanatlar, anestezi ve gastronomi gibi son yılların gözde bölümlerine yerleşen öğrenciler, sınav süresince gerek kendilerine ücretsiz olarak verilen kaynaklar ve gerekse sağlanan imkanlardan dolayı Başkan Akman'a ve emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Hayallerindeki üniversiteyi kazanmanın mutluluğu gözlerinde okunan öğrenciler, üniversite hayali olan herkesi Tuşba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak verilen bu imkanlardan yararlanmaya davet ettiler.

Öğrencilerin mutluluğuna ortak olan Başkan Akman ise öğrencilere haftalık ders programı çerçevesinde branş öğretmenleri tarafından eğitim verildiğini söyledi. Düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavları ile öğrencilerin kendilerini, ölçme ve değerlendirme imkanı da bulduklarını söyleyen Başkan Akman, “YKS Kursuna katılan öğrencilerimizdeki gayret ve azimden dolayı güzel üniversiteleri kazanacaklarına olan inancımız hep var oldu. Nitekim bu yıl ilk kez açmamıza rağmen birçok öğrencimiz son yılların gözde meslekleri olan bölümlere yerleşme başarısını gösterdiler. Bu mutluluklarını bizimle paylaşmak için ziyaretimize gelmişler. Kendilerini tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.