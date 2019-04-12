Öğrencilerden Zeve Şehitliğine anlamlı ziyaret

Van YYÜ Van MYO Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencileri ve öğretim elemanları, kampusten Zeve Şehitliğine bisiklet turu düzenlediler. Van Meslek Yüksekokulu önünde toplanan öğrenciler ve öğretim elemanları, Zeve Şehitliğine kadar bisikletle giderek şehitliği ziyaret ettiler. Ziyarette Zeve Şehitliği önünde toplanan öğrencilere üniversite öğretim elemanlarından tarihçi Hüseyin Demirbağ, bölgede yaşanan olaylarla ilgili bilgi verdi.

Ziyaret, şehitler için okunan duaların ardından sona erdi.