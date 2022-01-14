Öğrencilere enerjinin verimli kullanılması anlatıldı

Ş. (VEDAŞ), Enerji Verimliliği Haftası kapsamında farklı okulları ziyaret ederek enerjinin verimli kullanılmasının önemini ve verimli enerji kullanımının ipuçlarını öğrencilerle paylaştı.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinde eğitim veren ilköğretim okullarını ziyaret eden VEDAŞ yetkilileri, enerjinin verimli kullanılmasına yönelik öğrencilere sunum yaptı. Daha sonra enerji verimliliği hakkında çizimler yapan öğrenciler, enerji verimliliği ve tasarrufu ile ilgili düşüncelerini resmetti.

Enerjinin doğru kullanılmasına yönelik küçük yaşta farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden VEDAŞ Şirket Müdürü Emrullah Okuducu, “Sürdürülebilir bir çevre ve yeni nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için enerjinin verimli ve tasarruflu bir şekilde kullanılması büyük önem arz ediyor. Bu kapsamda küçük yaşta farkındalık oluşturmak ve enerjinin verimli kullanılmasını kalıcı davranış haline getirmek için okullarımızı ziyaret ederek öğrencilerimizle buluştuk. İl müdürlerimizin ve mühendislerimizin yaptığı sunumlar hem eğlenceli hem de eğitici oldu” dedi.