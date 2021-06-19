Öğrencilere yönelik 'Biyolojik çeşitlilik' eğitimi devam ediyor

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik ‘Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' eğitimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından ‘Biyolojik çeşitlilik ve önemi' hakkında eğitim çalışmaları kapsamında, bugün Edremit ilçesi Hilmi Irak Ortaokulu ve Erdem Beyazıt Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldiler. “Biyolojik Çeşitlilik ve Önemi'' hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2020-2021 eğitim öğretim süresince il genelinde devam edecektir.