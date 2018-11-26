Öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimi

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Bugün Van İl Şube Müdürlüğü olarak Tuşba ilçesi, Abdulkadir Geylani İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi. “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2018-2019 eğitim-öğretim süresince il genelinde devam edecek.