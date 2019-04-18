Van'da öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri devam ediyor.

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim-öğretim yılında da devam ediyor. Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesi Erçek Ortaokulu ve Erçek Mehmetçik Ortaokulunda öğrencilerle bir araya geldiler. “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkındaki eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2018-2019 eğitim öğretim süresince il genelinde devam edecektir.