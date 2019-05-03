Öğrencilere yönelik “Biyolojik çeşitlilik'' eğitimleri devam ediyor

Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü tarafından “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkında eğitim çalışmaları her yıl olduğu gibi 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Van İl Şube Müdürlüğü olarak İpekyolu ilçesi Hürriyet Ortaokulunda öğrencilerle bir ara gelerek “Biyolojik çeşitlilik ve önemi'' hakkında slayt eşliğinde bilgiler verildi. Eğitim çalışmaları Van İl Şube Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir takvim doğrultusunda 2018-2019 eğitim öğretim süresince il genelinde devam edecek.