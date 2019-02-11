İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerin kayak keyfi

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, gün boyu kayarak karın tadını çıkardı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, gün boyu kayarak karın tadını çıkardı.


Özalp ilçesinde haftalardır termometrelerin eksi 20 dereceyi göstermesi nedeniyle çocuklar da dışarıda zaman geçiremiyordu. Hafta sonu yüzünü gösteren güneşli havayı fırsat bilen çocuklar, poşetler ve plastik bidonlarla kaydı. Düşe kalka kayarak karın tadını çıkaran çocuklar, “15 tatilde hava çok soğuk olduğu için kayamamıştık. Güneşli havayı fırsat bilerek kayıyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.