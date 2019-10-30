Öğrencilerin Urartu Müzesi'ni gezmesi için protokol imzalandı

Van'daki öğrenciler, imzalanan protokolle Selçuklular ve Osmanlılar gibi birçok döneme ait eserlerin sergilendiği Türkiye'nin en büyük müzesini ücretsiz ziyaret edecek.

Vali Mehmet Emin Bilmez'in makamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ'un imzaladığı protokol onaylandı. İmzalanan protokolle Van müzesi öğretmen ve öğrencilerin mekanı haline gelecek ve Van'ın tarihi, kültürel birikimi, geçmişten günümüze taşımış olduğu mirası yerinde görme ve bunları yarına taşıma bilincine ulaşacaktır.

Vali Mehmet Emin Bilmez, protokolün önemli olduğunu belirterek, “Müzemiz Van'da hüküm sürmüş Urartu'dan Roma'ya, Selçukludan Osmanlı'ya bütün medeniyetlerden eserlerin sergilendiği kentin hafızası konumundadır. Bu hafızanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması, o mekanda yapılacak faaliyetlerle mümkündür. Öğrencilerimizin Van müzesinde daha çok vakit geçirmeleri, orada sergilenen eserleri daha iyi anlamaları önem arz etmektedir. Öğrencilerimizin milli tarih bilinciyle yetişmesi, yaşadıkları kentin geçmişini iyi bilmeleri ve günümüze taşınan değerleri tanımaları amacıyla imzalanan bu protokol çerçevesinde, ilimiz ve ilimize bağlı bütün ilçe okullarında eğitim gören ortaokul ve lise öğrencilerimiz Van müzesini gezme şansı bulacaktır. Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından müzede yıl boyunca yapılması planlan kültür, sanat ve edebiyat programlarına öğrencilerimizin katılımı sağlanacaktır. Van'ın tanıtılması, sahip olduğumuz kültürel zenginliklerin bilinmesi ve yarınlara aktarılması amacıyla Van müzesi daha aktif ve toplumla iç içe olacaktır. Protokolle kadim şehir Van'ımızın binlerce yıllık tarihinde yer eden tüm uygarlıkların mirası, ilimizde bulunan öğrencilerimize tanıtılacaktır” dedi.