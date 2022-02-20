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Öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı

Van’ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde eğitim gören öğrencinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiyeciler keserek çıkardı.


İlçedeki Van Et Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören Mehmet Kasap'ın parmağına sıkışan yüzük için yakınları Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen Gürpınar ve Tuşba grup amirliği ekiplerinin büyük uğraşları sonucunda öğrencinin parmağına sıkışan yüzük titizlikle çıkarıldı.

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