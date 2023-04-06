Öğretim Üyesi Akkuş: "Bugünlerde yağan karın kuraklığı bir nebze olsun hafifletmesini ümit ediyoruz"

Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Bilindiği üzere son 2-3 yıldır ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Van Gölü havzasında kimi derelerde yaz sonu neredeyse kuruma noktasına geldiğine şahit oluyoruz. Bugünlerde yağan karın kuraklığı bir nebze olsun hafifletmesini ümit ediyoruz" dedi.

Van Gölü'ne kıyısı bulunan İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Muradiye ve Erciş ilçeleriyle Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçelerinde yaklaşık 20 bin kişi geçimini inci kefalinden sağlıyor. 2 yıldır kuraklık nedeniyle zorlu bir göç dönemi geçirmesi beklenen inci kefalinin, geçtiğimiz hafta etkili olan yağışlar sayesinde rahat bir dönem geçirmesi bekleniyor. Karların erimeye başlamasıyla debileri yükselen akarsu ve derelerde, balıkların oksijen sıkıntısı yaşamadan üreme dönemini sağlıklı şekilde tamamlayacağı öngörülüyor. Van Gölü'nde yaşayan inci kefalinin, üremek için tatlı sulara yolculuğuna 9 gün kala, son yağan karla en yoğun hareketliliğin yaşandığı derelerin debisinde az da olsa yükselme oldu.

Son yağan karla debinin yükselmesini ümit ettiklerini ifade eden Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Ülkemizin her yerindeki akarsular büyük bir öneme sahip. Fakat söz konusu Van Gölü havzası olduğu zaman bu önem on kat daha fazla oluyor. Çünkü Van Gölü'ne dökülen akarsular, yaz aylarında gölden üremek için derelere göç eden inci kefallerinin göç habitatını oluşturuyor. Bu sebepten dolayı yaz ayında Van Gölü'ne dökülen akarsularda su olması bölge için hayati bir öneme sahip. Çünkü Van Gölü'nde inci kefali avcılığında 20 bini aşkın insan geçimini sağlıyor. Böylesine ekonomik değerli stoğun sürdürülebilir devamlılığı yaz ayında akarsularda su bulunmasına bağlı. Bilindiği üzere son 2-3 yıldır ciddi bir kuraklık yaşıyoruz. Van Gölü havzasında kimi derelerde yaz sonu neredeyse kuruma noktasına geldiğine şahit oluyoruz. Bugünlerde yağan karın kuraklığı bir nebze olsun hafifletmesini ümit ediyoruz. Özellikle yaz ayında barajlarda su olması hayati öneme sahip. Çünkü Erciş'teki Zilan ve Deli çayda tamamen göçün sonunu barajlardan sağladığımız su ile getirdik. Bu yağan kar ile beraber barajların da bir nebze olsun doluluk oranının artması göçün biraz daha rahat geçmesine imkan tanıyacaktır" dedi.