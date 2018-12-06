Öğretim Üyesi Avşin'den "Gelincik Tarlası" kitabı

Öğretim Üyesi Nurcan Avşin, ikinci kitabı olan "Gelincik Tarlası" için düzenlenen imza gününde okurlarıyla buluştu.

İlk eseri ‘Nüve'nin ardından ikinci kitabı olan ‘Gelincik Tarlası' için düzenlenen imza gününde konuşan Nurcan Avşin, hayatın vazgeçilmezinin çocuklar olduğunu belirtti. Bir yıl arayla çıkarttığı ikinci kitabında da yine çocuklardan esinlendiğini ifade eden Avşin, “Gelincik Tarlası” kitabının 2012-2018 yılları arasında hayat ve insan üzerine yazılan şiirlerinden oluşan lirik bir eser olduğunu kaydetti. Avşin, “Roman türündeki ilk kitabım olan ‘Nüve' de olduğu gibi ikinci kitabımda da esin kaynağım yine çocuklar ve onların masumiyeti oldu. İkinci kitabım için de çok güzel dönütler aldım. Bu beni çok mutlu etti ve yeni kitabım için beni umutlandırdı. Yeni kitabımın da alt yapısı hazır. Babaannemin Ürgüp'te geçen yaşamı boyunca geçirdiği tuhaf ve psikolojik olaylardan esinlenerek, psikoloji içerikli bir kitap yazmayı düşünüyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Van merkez'deki bir alışveriş merkezinde düzenlenen ve büyük ilgi gören imza gününde yazar Avşin, okurları ile sohbet ederek fotoğraf çektirdi.