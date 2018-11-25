Öğretmen adaylarından sahil temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlileri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van YYÜ) okuyan öğretmen adayları, '24 Kasım Öğretmenler Günü' nedeniyle Van Gölü sahilinde temizlik yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Temizlik İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü son sınıf öğrencileri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ‘Bir Gülle Van Gölü Gülsün' projesi adı altında İskele Mahallesi Van Gölü sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Sahile atılan evsel atıkları toplayan ekipler ve öğretmen adayları, sahilde gezen vatandaşlara da gül dağıtarak, projeye destek vermelerini istedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak anlamında bu etkinliğe imza attıklarını ifade eden öğretmen adayları, Van Gölü sahilinin temiz tutulması için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladılar.

Çevredeki vatandaşların da destek verdiği proje ile 3 saat içerisinde yaklaşık 2,5 ton evsel atık toplandı.