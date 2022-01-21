Öğretmen öğrencisinin karnesini velisine teslim etti

Van'ın Çatak ilçesinde etkili olan kar yağışı, sis ve fırtınadan dolayı kapanan yollar nedeniyle üç gündür tatil olan okullarda karne töreni yapılmadı. İlçe merkezinde oturanlar isteğe bağlı olarak okula gidip karnelerini aldılar.

Çatak Atatürk İlkokulu 3/A sınıf öğretmeni Mücahit Doğanay da, öğrencisi Muhammet Emin Susan'ın okula gelmemesi üzerine karnesini Çatak Belediye Fen İşleri Müdürlüğünde görevli babası Derviş Susan'a teslim etti. İlçe merkezinde kaldırımlarda biriken karları temizleyen Derviş Susan'a karnesini teslim edip; çalışkan, zeki ve saygılı bir öğrenci yetiştirdiği için teşekkür etti.

Baba Derviş Susan ise okuyamadığını belirterek, “Çocuklarımın okuması için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Çocuğumun karnesi çok güzel, buraya kadar gelip karneyi bana teslim ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.