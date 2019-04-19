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Öğretmen ve personele yangın eğitimi

Van’ın Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Zeve İlk ve Ortaokulu öğretmen ve personeline yönelik yangın eğitimi verilerek tatbikat yaptırıldı.

Van'ın Tuşba Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda, Zeve İlk ve Ortaokulu öğretmen ve personeline yönelik yangın eğitimi verilerek tatbikat yaptırıldı.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen eğitimler sonrası uygulamalı olarak tatbikatlar yapıldı. Tatbikatta öğretmenlere ve personele olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahsedilerek öğretmenlerin ve personellerin bu konudaki farkındalıkları arttırıldı. Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın tüpünün kullanımı gibi konularda da öğretmenlere bilgiler veren Murat Motor, "Öğretmenlerimize ve personellere yangında neler yapmaları gerektiği ile ilgili eğitim ve tatbikat düzenledik. Verilen eğitimler çerçevesinde öğretmenlere yangın durumundaki sorumlulukları, yangın söndürme tüpü kullanımı ve yangına ilk müdahale hakkında bilgiler verdik. Bundan böyle öğretmen arkadaşlarımız ve personellerimiz olası yangın ve acil durumlara müdahale konularında neler yapabileceklerini öğrenmiş oldu" dedi.


Yangın eğitiminin ardından okul bahçesinde temsili ateş yakılarak yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirildi. Okulun bahçesinde yakılan ateşe yangın tüpüyle müdahale edilerek uygulama yapıldı.

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