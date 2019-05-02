Öğretmenler tarafından yaralı olarak bulunan Kerkenez tedavi altına alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde Çılgı İlkokulu öğretmenler tarafından yaralı bulunan Kerkenez, tedavi altına alındı.

Gürpınar ilçesine bağlı Çılgı Mezrasındaki Çılgı İlkokulu öğretmenleri tarafından yaralı bulunan Kerkenez (Falco tinnunculus) kuşu, Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İl Şube Müdürlüğü ekipleri yaralı kuşun tedavisi yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.