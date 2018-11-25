Öğretmenler The Rest Kafe'de coştu

Van'da The Rest Cafe tarafından düzenlenen 24 Kasım programında öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli programlarla kutlandı. 24 Kasım nedeniyle The Rest Kafe'de düzenlenen gecede öğretmenler unutulmaz bir gece yaşadı. Canlı müzik eşliğinde zaman zaman duygulu anlar yaşayan öğretmenler, şarkılara da eşlik ettiler. Gecede 24 Kasım nedeniyle pasta kesen öğretmenler, gönüllerince eğlendiler.

Gece ile ilgili açıklamada bulunan The Rest Kafe İşletme Müdürü Cihan Akbal, öğretmenler için hazırlanan programa yoğun bir katılımın olduğunu ifade ederek, tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Kafe olarak ileriki süreçte de bu tür organizasyonların düzenleneceğini dile getiren Akbal, “Amacımız halkımıza hizmetin en iyisini sunmaktır. Bu kapsamda sürekli kendimizi yeniliyoruz. Deneyimli personel ve kaliteli hizmetimizle her zaman Van halkının hizmetindeyiz” ifadelerini kullandı.