Öğretmenlere yangın eğitimi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerine yönelik yangın eğitimi ve tatbikatı verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanı ve Yangın Eğitmeni Murat Motor tarafından verilen eğitimler sonrası uygulamalı olarak tatbikatlar yapıldı. Tatbikatta öğretmenlere olası yangın çeşitleri ve yangına müdahale yönetmeleri ve bu tür durumlarda nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı. Yangın öncesinde alınacak tedbirlerden bahsedilerek öğretmenlerin bu konudaki farkındalıkları arttırıldı. Yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, yangın türleri, yangın tüpünün kullanımı gibi konularda da öğretmenlere bilgiler verildi.

Yangın eğitimi ve tatbikatı ile ilgili Sivil Savunma Uzmanı Murat Motor, yangına nasıl müdahale edileceği ve yangın söndürme tüpü kullanımını anlattıktan sonra, okul bahçesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Okulun bahçesinde yakılan ateşe, öğretmenler yangın tüpüyle müdahale ederek uygulama yaptı.