İhlas Haber Ajansı

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Okul bahçelerinde kar temizle çalışması

VAN (İHA) – Van’ın Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, pazartesi günü eğitime başlayacak olan okul bahçelerinde kar temizleme çalışması başlattı.

VAN (İHA) – Van'ın Özalp Belediyesi karla mücadele ekipleri, pazartesi günü eğitime başlayacak olan okul bahçelerinde kar temizleme çalışması başlattı.


Hafta başı etkili olan kar yağışı nedeniyle okul bahçelerinde biriken kar, Özalp Belediyesi tarafından temizlenmeye başlandı. Pazartesi günü eğitim-öğretim döneminin başlaması ile merkezi ve kırsal mahallelerdeki okulların bahçelerinde karla mücadele ekipleri tarafından temizleme çalışması yürütülüyor.

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