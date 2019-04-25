Okul öğrencilerinden Müdür Ceylani'ye ziyaret

Van merkez Tuşba ilçesinde bulunan Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'yi makamında ziyaret ettiler.

Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ'de eğitim-öğretim veren Hüma Hatun Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri okul tanıtım amaçlı çıkaracakları dergi için Tuşba İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Ceylani'yi makamında ziyaret ettiler. Öğretmen ve öğrenciler, İlçe Müdürü Muhlis Ceylani'nin de yer alacağı okul dergi için röportaj amaçlı sorulan soruları yanıtladı. Soruları yanıtladıktan sonra müdür Ceylani, okul tanıtımında büyük önem arz eden okul dergisi konusunda hayırlı olsun temennisinde bulundu. Ziyaret sonunda müdür Ceylani, öğretmen ve öğrencilere kitap ve satranç takımı hediye etti.