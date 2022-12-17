Okula zarar verip, 40 musluk çalan 4 şüpheli tutuklandı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İpekyolu ilçesinde bulunan okulda gece saatlerinde bina içine girmek suretiyle elektronik cihazlara zarar verme ve 40 adet musluğun çalınması konusu ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerimiz çalışma başlattı. Yapılan kamera izleme ve sokak araştırması neticesinde tespit edilen şüphelilerin, yakın zamanda başka resmi kurumlarda meydana gelen 4 ayrı hırsızlık olayının da şüphelileri olduğu anlaşıldı. Kurumları maddi olarak zarara uğratan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda “Hırsızlık” suçunu işlediği tespit edilen 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış ve çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi” denildi.