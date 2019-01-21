Okullar yükümlü eliyle güzelleşiyor

Van'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki 40 yükümlü, okullarda temizlik yaparak, duvarlara resimler çiziyor. İpekyolu ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesinde bir araya gelen yükümlüler, adeta hünerlerini sergilediler. Yükümlülerin çalışmalarını yerinde inceleyen Van Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Van Vali Yardımcısı Sinan Aslan, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, uygulamanın önemine değindiler. Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin, Adalet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokol çerçevesinde böyle bir uygulamanın başlatıldığını ifade ederek, “Protokol gereğinin taşraya yansıması olarak Van Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından oluşturulan 40 kişilik mobil ekip tarafından Atatürk Anadolu Lisesinde yapılan boya ve temizlik çalışması için bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki zamanda bu çalışma artarak devam edecektir. Burada özellikle denetimli serbestlikten yararlanan yükümlü arkadaşların tekrardan ailelerine ve topluma kazandırılması amacıyla yapılan çalışmaların somut bir örneğini görmekteyiz. Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk ise, “İpekyolu Belediyesi olarak Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile birlikte yapmış olduğumuz protokol kapsamında 1,5 yıldan beri gerek çevre temizliğinde gerekse okul ve cami temizliklerinde denetimli serbestlikten faydalanıyoruz. Denetimli serbestlik kapsamındaki kişiler, belediyenin çevre ve okul temizliğinde destek oluyorlar. 15 tatilde de yeniden başlatılan uygulama ile inşallah tüm okullarımızı ve camilerimizi temizleyeceğiz. Bu kapsamda hem denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerimiz hem rehabilite olacaklar hem topluma kazandırılmış olacaklar hem de okullarımız ve çevremiz daha temiz olacaktır. Ben bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Denetimli serbestlik uygulamasının her anlamda güzel olduğunu ifade eden Fatih Şahin isimli yükümlü de, “Burada resim çiziyorum, ayrıca mandala ve ahşap sanatıyla ilgileniyorum. İsteğimiz denetimli serbestlik süresinin uzun olmasıdır. Çünkü mahkumların cezaevinde yatacağına, burada sanatını icra etmesi ve topluma yararlı bir işte çalışması, hem kendi açısından hem kamu açısından hem de ailesi açısından daha yararlıdır. İnşallah dileklerimiz ilgili yerlere gider ve denetimli serbestlik uzar. Denetimli serbestlikten memnunum. Cezaevinde olacağıma hiç değilse ailemin yanındayım. Akşam evime gidebiliyorum, işlerimi yapabiliyorum” diye konuştu.