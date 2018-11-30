Okullarda çalışan özel güvenlik görevlilerine eğitim

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ders programı ve sunumlar doğrultusunda İpekyolu İmam Hatip Anadolu Lisesi ve Proje Okulunun toplantı salonunda yapılın eğitim programına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Orhan Bedir, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Nurcan Alparslan, İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ve okullarda görev yapan özel güvenlik görevlileri katıldı. Eğitimin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Adem Çiftci, “Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları açısından hayata geçirilen okullarda özel güvenlik uygulaması çok önemli. Böylelikle okullar ve çevresi daha güvenli hale gelecek. Öğrencilerin okulda güvende olacağı gibi, velilerin de bir takım endişeleri giderilmiş olacak. Bu tür eğitimleri önemsiyoruz. Çünkü söz konusu olan bizim çocuklarımızdır, gelecek nesillerimizdir. Onların daha iyi ve güvenli ortamlarda eğitim almalarını sağlamak zorundayız. Bunun içinde sizlere büyük görevler düşüyor” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sağlığı Uzmanı Nurcan Alparslan, eğitim yuvalarında yapılması ve dikkat edilmesi gereken iş güvenliği ve sağlığı hakkında bilgiler verdi.

Nurcan Alparslan'ın ardından İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın güvenli bir ortamda eğitim öğretim görmeleri, madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmaları, ayrıca okullara yönelik olası terör ve şiddet olaylarına hazırlıklı olunması amacıyla özel güvenlik görevlilerine daha dikkatli ve duyarlı görev yapmalarının sağlanması için narkotik, asayiş, terörle mücadele ve etkili iletişim konularında eğitim verdi.