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Okullarda ‘gıda güvenilirliği' eğitimi

Van Tarım ve Orman Müdürlü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle öğrencilere ‘gıda güvenilirliği’ eğitimi verildi.

Van Tarım ve Orman Müdürlü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle öğrencilere ‘gıda güvenilirliği' eğitimi verildi.


Yapılan bu protokol kapsamında İpekyolu, Edremit ve Tuşba ilçelerindeki ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencilere gıda güvenilirliği, gıda kayıplarının azaltılması ve gıda israfına yönelik uygulamaları geliştirmek amacıyla yaklaşık bin öğrenciye eğitim verildi.

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