Okullarda ‘inci kefali' konulu bilgilendirme eğitimi

Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir'in de katıldığı inci kefali balığı konulu eğitimler, toplam 15 okulda verilmeye devam ediyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Van Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü ve Erçek Gölü'nde yaşayan endemik tür olan inci kefali balığının korunması ve gelecek nesillere aktarılması konularında gençleri bilinçlendirmek amacıyla Van Gölü ve Erçek Gölü çevresindeki okullarda bilinçlendirme eğitimleri vermeye devam ettiklerini belirtti.