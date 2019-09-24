Okuma saatinin sevimli misafiri

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir okulda düzenlenen okuma etkinliğine katılan kedi renkli görüntüler oluşturdu.

İlçedeki Özen Adalı Anadolu Lisesi tarafından hafta içi her gün düzenlenen etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler bir saat boyunca kitap okuyorlar. Bugün yapılan okuma etkinliğinde ise Matematik Öğretmeni Seyithan Zengin'in çektiği fotoğraf damgasını vurdu. Okuldaki öğretmen ve öğrenciler tarafından sahiplenen ve düzenli olarak beslenmesi yapılan kedi de okuma saatine katıldı. Öğretmen Zengin'in masasına çıkarak, açık olan kitaba bakan kedinin çekilen fotoğrafı, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Özen Adalı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Murat Turan, her hafta okulda okuma saati etkinliği düzenlediklerini belirterek, “Bugün yapılan etkinlikte, sevimli kedimiz de öğrencilerimize eşlik etmiş. Adeta satırları okurcasına kitaba bakan kedimiz, sempatik bir görüntü oluşturmuş” dedi.

İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer de fotoğrafı sosyal medya hesabından, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı ‘Kitap Okuma' projesi kapsamında Özen Adalı Anadolu Lisesinde okuma saati” notuyla paylaştı.