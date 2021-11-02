Okuma yazma kursunda mezuniyet coşkusu

Van'ın İpekyolu Belediyesi Bostaniçi Toplum Merkezi tarafından verilen okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan 22 kadın mezun oldu.

İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilen okuma yazma kursunda yaşları 30 ile 40 aralığında değişen 22 kadın, düzenlenen törenle mezuniyet belgelerini aldı. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'dan mezuniyet belgelerini alan kadınlar, mezuniyet töreninde cübbe giyip kep takarak okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu yaşadılar.

Törende konuşan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, okumanın yaşı olmadığını vurgulayarak, “Büyük bir azimle okuma yazmayı öğrenerek, burada medeni cesaretlerini göstermek suretiyle şiirler yazan, okuma çabası gösteren çok değerli kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Okumanın yaşı yok, bilmemek değil öğrenmemek ayıptır. Sizler öğrenme azmiyle buraya gelerek belediyemizin himayelerinde bu başarıyı elde ettiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Buradaki toplum merkezimizde sadece okuma yazma kursu değil birçok kursumuz mevcut. Kreşlere çocuklarımızı bırakarak sosyalleşmemizi sağlayacak imkanlarımız var. Bu anlamda bu bölgemiz şanslı. Bu kurslara katılmalarını istiyorum. Okumayı öğrenen bireylerimize matematik, fizik, kimya gibi branşlarda da eğitim vermeye devam edeceğiz. Sizler öğrenebileceksiniz ki yarın çocuklarınıza da öğretip ilgilenebilesiniz. Çünkü eğitim ailede başlıyor. Çünkü eğitim ilk önce anneden başlıyor. Bilmeden öğretmek de olmuyor. Her şey bilgiye dayalı. Yetkinliklerimizi bu vesile ile arttırmaya devam etmemiz gerekiyor. Sizler hem okumayı öğrenip hem de burada bu becerileri sergilediniz. Medeni cesaretlerinizden dolayı hepinizi tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Bostaniçi Toplum Merkezi bünyesinde verilen el sanatları, dikiş nakış, bilgisayar kurslarında da incelemelerde bulundu. Program toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.