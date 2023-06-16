Okuma yazma öğrenen kadınların mezuniyet heyecanı

Sosyal sorumluluk projeleri ile her alanda vatandaşların hayatlarına dokunan Van Büyükşehir Belediyesi, kadınların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla kurs düzenliyor. Bu çerçevede Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından açılan okuma yazma kursu da ilk mezunlarını verdi. 2022-2023 eğitim öğretim dönemini başarıyla tamamlayan 120 kadın için mezuniyet töreni düzenlendi. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının konferans salonunda düzenlenen mezuniyet töreniyle kep atan kadınlar, büyük mutluluk yaşadı.

Törende katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, kadınları tebrik ederek okur-yazarlık belgelerini verdi.

Mezuniyet töreni çekilen hatıra fotoğrafları ile sona erdi.