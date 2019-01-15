Ölçü ve ölçü aletlerinin periyodik bakımı denetlenecek

Van Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün, ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin 28 Şubat 2019'da sona ereceğini belirterek, müracaat yapmayanların her bir ölçü aleti için 2 bin 600 TL cezasıyla karşılaşabileceğini söyledi. Müdür Gün, Van'da belediyelerle yapılan işbirliğiyle 6 ilçe belediyesinin Ölçüler ve Ayar Gurup Merkezi kurduğunu ve bu işler için memur tayin edildiğini, bu memurların eğitilip sınava tabi tutulduğunu ve başarılı olanların görevlendirildiğini belirtti. 2019 yılında yapılacak çalışmalarla ilgili il müdürlüğünde bir toplantı düzenleyen İl Müdürü Gün, “VEDAŞ'ın elektrik, VASKİ'nin su sayaçları ölçü ayar merkezi, belediyelerin ölçü ayar grup merkez müdür ve memurları, yetkilendirilmiş ölçü, tartı aletleri, taksimetre, takograf tamir, ayar ve servis hizmeti veren özel işletmelerle ayrı ayrı toplantılar düzenledik. Bir program dahilinde şubat ayı sonuna kadar düzenli olarak bilgilendirme amaçlı esnaf ziyaretleri planladık, mart ayından itibaren de denetim amaçlı programımız var. Denetimlerde ceza kesmek istemiyoruz. Ancak ölçü tartı aletlerinde ölçüyü kaçırmayalım. Ticari alanda kullanıldıklarımızın muayene edildiğinden, doğru çalıştığından emin olalım. Bu yüzden şubat ayının son gününe kadar müracaatların eksiksiz yapılmasını tacir ve esnafımızdan bekliyoruz” dedi

Ölçü ve tartı aletlerine yönelik kurumlar arası işbirliği, ortak piyasa gözetimi ve denetimi ile yapılacak çalışmalar, yeni gelişme ve değişiklikler hakkında bilgilendirme yapan Gün, 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'na göre ölçü ve tartı aletlerinin belirli sürelerde periyodik muayeneye tabi tutulmasının zorunlu olduğunu hatırlattı.

“2 bin 600 TL idari para cezası uygulanacak”

Damga süreleri dolmuş bulunan ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayenelerinin yaptırılması için beyanname verme süresinin son başvuru tarihini anımsatan Gün, “Periyodik müracaatı yapılmayan ve ticari alanda kullanılan her bir ölçü ve tartı aleti için 2 bin 600 TL idari para cezası yasa gereği uygulanacaktır. Bu durumda kullanıcıların mağdur olmamaları için damga süresini doldurmuş en son 2017 yılında muayenesi yapılmış ve damgalanmış ölçü ve tartı aletlerinin periyodik muayene müracaatlarını yapmaları gerekmektedir” diye konuştu.

Konuya ilişkin il müdürlüğüne, yetkili muayene servisine ve belediyelere yapılacak müracaatlarla ilgili bilgi veren Gün, sözleri şöyle sürdürdü:

“İl müdürlüğüne yapılacak müracaatlar; tartım kapasitesi 2 bin kilogramın üzerinde olan tartı aletleri, akaryakıt, LPG sayaçları, hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları ve naklimetreler. Yetkili muayene servisine yapılacak müracaatlar; otomatik tartı aletleri, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III ve IV'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, I ve II'nci sınıf otomatik olmayan tartı aletleri (kuyumcu ve eczacı hassas terazileri), taksimetre ve takograflar. Belediyelere yapılacak müracaatlar; 5 kilograma kadar (5 kilogram dahil) hassas olmayan kütle ölçüleri, tartım kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) III ve IV'üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar (2 bin kilogram dahil) mekanik tartı aletlerinden; masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler, uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri şeklindedir.”